Почему танкерные компании отказывают России?

Греческие танкерные компании перевозят треть российской нефти, которая идет на экспорт из западных портов, сообщает 24 Канал со ссылкой на старшего сотрудника Института Брукингса Робина Брукса.

Они начали отказываться от работы с российскими нефтяниками из-за санкций администрации Трампа.

Участие греческих судовладельцев, которые в этом году ежемесячно вывозили на экспорт от 10 до 20 миллионов баррелей российской нефти ежемесячно, в конце октября сократилось до минимума. Сейчас перевозками сорта Urals занимаются преимущественно танкеры теневого флота. При этом ставки заметно выросли после ужесточения санкционного режима.

Перевозка одной партии Urals из Приморска и Усть-Луги в индийские порты превысила 8 миллионов долларов против 7 миллионов долларов в начале месяца. При этом отдельные перевозчики подняли цены до 10 миллионов долларов за рейс.

Как санкции повлияли на экспорт нефти?

Дональд Трамп в прошлую среду ввел блокирующие санкции против "Роснефти" и "Лукойла" – компаний на которые приходится половина добычи в стране и каждый второй баррель экспорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ The Moscow Times.

В то же время Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций внес в "черные списки" еще 117 танкеров теневого флота, увеличив их общее количество до 558. Теневой флот сейчас перевозит примерно половину российской нефти. Остаток возят танкеры, которые принадлежат владельцам из стран G7, или застрахованы западными странами.

Прежде всего это греческие суда, которые охотно возят российскую нефть, если придерживаются принципа "ценового потолка". Сейчас этот лимит составляет 47,6 долларов за баррель.

В результате санкций "Роснефти" и "Лукойлу" фактически запрещается осуществлять взаиморасчеты в долларах США, и это основная проблема.

Основной удар приходится на Индию, потому что с Китаем торговля идет в национальных валютах – юанях и рублях. Зато торговля с Индией идет в основном в долларах США и дирхамах ОАЭ.

Что известно об экспорте российской нефти?