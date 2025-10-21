Почему Россия начала перерабатывать нефть в Грузии?
Груз прибыл на недавно построенный НПЗ "Кулеви", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Россия и Грузия не имеют официальных дипломатических отношений с 2008 года, однако во времена правления партии "Грузинская мечта" Тбилиси углубил экономические связи с Россией.
По данным LSEG и трейдера, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 тонн нефти марки Siberian Light из российского черноморского порта "Новороссийск" в нефтяной терминал "Кулеви".
Россия стремится диверсифицировать свой экспорт, одновременно преодолевая трудности, связанные с западными санкциями в отношении Украины. Со своим первым НПЗ Грузия стремится уменьшить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана,
– пишут в издании.
Ожидается, что новый завод увеличит свою годовую мощность до 4 миллионов тонн в 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок.
Что известно об импорте нефти из России?
Поставки сырой российской нефти рекордно выросли за последние 4 недели, достигнув самого высокого уровня за 29 месяцев. Россия увеличивает объемы добычи нефти в рамках договора ОПЕК+, а порты работают на грани исторических максимумов, что может привести к дальнейшему увеличению поставок.
Индийские нефтеперерабатывающие заводы не подтвердили сокращение импорта российской нефти, хотя ранее заявлялось об уменьшении на 50%. В этом месяце импорт российской нефти в Индию вырастет примерно на 20% до 1,9 миллиона баррелей в день.
США надеются, что Япония прекратит импорт российских энергоносителей, чтобы способствовать миру в Украине. Япония уже снизила предельную стоимость российской нефти и договорилась со странами G7 о постепенном отказе от импорта.