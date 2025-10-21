Почему Россия начала перерабатывать нефть в Грузии?

Груз прибыл на недавно построенный НПЗ "Кулеви", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Россия и Грузия не имеют официальных дипломатических отношений с 2008 года, однако во времена правления партии "Грузинская мечта" Тбилиси углубил экономические связи с Россией.

По данным LSEG и трейдера, 6 октября танкер Kayseri доставил 105 340 тонн нефти марки Siberian Light из российского черноморского порта "Новороссийск" в нефтяной терминал "Кулеви".

Россия стремится диверсифицировать свой экспорт, одновременно преодолевая трудности, связанные с западными санкциями в отношении Украины. Со своим первым НПЗ Грузия стремится уменьшить зависимость от импорта топлива из России, Турции, Азербайджана, Румынии и Казахстана,

– пишут в издании.

Ожидается, что новый завод увеличит свою годовую мощность до 4 миллионов тонн в 2028 году, стремясь поставлять топливо как на экспорт, так и на внутренний рынок.

Что известно об импорте нефти из России?