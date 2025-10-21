Это предприятие принимает и перерабатывает сырую нефть из России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex и Euronews.
Что известно о взрыве и пожаре на крупнейшем НПЗ в Венгрии?
В понедельник вечером на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе компании MOL в Сазхаломбатте вспыхнул масштабный пожар. Огонь возник после взрыва на установке AV3, и, по данным местных СМИ, пламя и дым было видно за несколько километров от завода. На место происшествия прибыли десятки пожарных, а уровень тревоги объявили самым высоким.
Пожар на крупнейшем НПЗ Венгрии 20 октября / Видео с аккаунта @MarioBojic в соцсети Х
Компания MOL подтвердила инцидент и сообщила, что пострадавших нет, а причины аварии устанавливаются.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, пожар удалось локализовать к утру вторника, но работы по тушению продолжались и после 9 часов утра. На месте работали более 50 пожарных, а также две мобильные лаборатории, которые контролировали уровень газов в воздухе. Этот уровень оставался ниже допустимых для здоровья показателей.
Местные жители сообщали о взрывах, сильном запахе бензина и серы, а также о красноватом небе над городом:
"Пятнадцать минут назад мы проснулись от звука взрыва на заводе MOL рядом с нами. Небо красное от пламени", – написал один из жителей города Эрд.
"Запах нефти на трассе M6 возле Сазхаломбатты был невыносимым. Гораздо хуже, чем на заправке", – поделился пользователь соцсетей.
Мэр Сазхаломбатты Михай Везер сообщил, что ситуация под контролем, а угрозы для окружающих населенных пунктов нет.
Эксперты очертили пораженную зону и контролируют ситуацию. Общественности ничего не угрожает,
– отметил он.
Компания MOL уточнила, что неисправность вызвала временное усиление факельного сжигания на заводе, но поставки топлива в страну не прерываются.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отреагировал на инцидент и пообещал провести тщательное расследование обстоятельств пожара.
Справочно! Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатти является крупнейшим и самым современным НПЗ Венгрии, который получает российскую нефть через нефтепровод "Дружба". Сейчас предприятие перерабатывает 8,1 миллиона тонн нефти в год, а само предприятие проектировалось с расчетом на переработку сырой нефти из России.
По данным венгерских СМИ, похожий инцидент на этом НПЗ произошел в июле, когда над заводом поднялся густой черный дым.
Недавно взрыв произошел на НПЗ в Румынии
Утром 20 октября взрыв произошел также на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии в городе Плоешти. В результате этого пострадал 58-летний мужчина, который работал на предприятии.
По данным СМИ, пожара на НПЗ после взрыва не фиксировали. Известно, что на платформе нефтеперерабатывающего завода проводили ремонтные работы, которые начались несколькими днями ранее.
Это предприятие принадлежит российской компании "Лукойл". Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии и одним из крупнейших в Восточной Европе, а также перерабатывает румынскую и российскую нефть.