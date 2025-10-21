Це підприємство приймає та переробляє сиру нафту з Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex та Euronews.

Що відомо про вибух та пожежу на найбільшому НПЗ в Угорщині?

У понеділок увечері на Дунайському нафтопереробному заводі компанії MOL у Сазхаломбатті спалахнула масштабна пожежа. Вогонь виник після вибуху на установці AV3, і, за даними місцевих ЗМІ, полум'я та дим було видно за кілька кілометрів від заводу. На місце події прибули десятки пожежників, а рівень тривоги оголосили найвищим.

Пожежа на найбільшому НПЗ Угорщини 20 жовтня / Відео з акаунту @MarioBojic у соцмережі Х

BREAKING: Huge Explosion Rocks Hungary’s Largest Oil Refinery!



Multiple fires and a huge blast hit the MOL refinery just hours after another explosion at the Lukoil refinery in Romania!



This can’t be a coincidence - everything points to sabotage. pic.twitter.com/Qy4g90NP9Z — Mario ZNA (@MarioBojic) October 21, 2025

Компанія MOL підтвердила інцидент і повідомила, що постраждалих немає, а причини аварії встановлюються.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих, пожежу вдалося локалізувати до ранку вівторка, але роботи з гасіння тривали й після 9 години ранку. На місці працювали понад 50 пожежників, а також дві мобільні лабораторії, які контролювали рівень газів у повітрі. Цей рівень залишався нижчим за допустимі для здоров'я показники.

Місцеві мешканці повідомляли про вибухи, сильний запах бензину й сірки, а також про червонувате небо над містом:

"П'ятнадцять хвилин тому ми прокинулися від звуку вибуху на заводі MOL поруч із нами. Небо червоне від полум'я", – написав один із мешканців міста Ерд.

"Запах нафти на трасі M6 біля Сазхаломбатти був нестерпним. Набагато гірший, ніж на заправці", – поділився користувач соцмереж.

Мер Сазхаломбатти Міхай Везер повідомив, що ситуація під контролем, а загрози для навколишніх населених пунктів немає.

Експерти окреслили уражену зону та контролюють ситуацію. Громадськості нічого не загрожує,

– зазначив він.

Компанія MOL уточнила, що несправність спричинила тимчасове посилення факельного спалювання на заводі, але постачання палива в країну не переривається.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інцидент і пообіцяв провести ретельне розслідування обставин пожежі.

Довідково! Дунайський нафтопереробний завод у Сазхаломбатті є найбільшим і найсучаснішим НПЗ Угорщини, який отримує російську нафту через нафтопровід "Дружба". Наразі підприємство переробляє 8,1 мільйона тонн нафти на рік, а саме підприємство проєктувалося з розрахунком на перероблювання сирої нафти з Росії.

За даними угорських ЗМІ, схожий інцидент на цьому НПЗ стався в липні, коли над заводом піднявся густий чорний дим.

Нещодавно вибух стався на НПЗ у Румунії