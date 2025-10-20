Хто виступив проти законопроєкту?

Однак дві країни ЄС очікувано виступили проти затвердження ініціативи RePowerEU, запропонованої Брюсселем, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Цими країнами стали Угорщина та Словаччина, повідомили посадовці ЄС.

Лише дві країни проголосували проти. Для затвердження вимагалася кваліфікована більшість,

– зазначив високопосадовець.

За даними джерел, ініціатива передбачає, що ЄС юридично зобов'яжеться відмовитися від усього постачання газу з Росії з 1 січня 2028 року. Це стосується і скрапленого природного газу (СПГ).

На першому етапі заборона почне діяти вже з 1 січня 2026 року. Проте для чинних угод на імпорт російських енергоносіїв, які підписані до 17 червня цього року, будуть винятки:

до 17 червня 2026 року – для короткострокових;

до 1 січня 2028 року – для довгострокових.

При цьому поправки до чинних угод на імпорт енергоресурсів можуть бути лише щодо операційних питань і не передбачатимуть збільшення постачань. Однак для країн, що не мають виходу до моря, як Угорщина та Словаччина, передбачили все ж більше поступок.

Разом з тим Рада Євросоюзу спростила вимоги до імпорту газу, який має неросійське походження, ніж пропонувала Єврокомісія початково.

Але для постачань і російського, і неросійського походження застосовуватимуть процедуру попереднього погодження:

для імпорту палива з Росії потрібно буде подати інформацію за місяць до дати постачань;

для неросійського – за 5 днів до імпорту.

Якщо компанія імпортуватиме змішаний СПГ, тобто частково російський, а частково інший, то повинна буде чітко вказувати у документах частку кожного.

Запроваджують також додатковий механізм моніторингу, щоб запобігати прихованому імпорту російського газу до ЄС під час транзиту,

– додає видання.

Ініціатива передбачає, що країни ЄС повинні подати Єврокомісії свої національні плати диверсифікації постачань енергоресурсів з вказівкою труднощів, які їх очікують на цьому шляху.

Важливо! Рішення Ради ЄС щодо відмови від російських енергоресурсів не остаточне, оскільки план потребує погодження з Європарламентом.

Чому Угорщина та Словаччина проти?

Угорщина та Словаччина наполегливо виступають проти плану ЄС щодо відмови від російських енергоресурсів. Обидві країни наполягають, що це загрожує їхній енергетичній безпеці.

При цьому Будапешт та Братислава постійно гальмують санкційні ініціативи блоку, домагаючись винятків, які дозволяли б їм і далі отримувати російську нафту та газ.

Минулого тижня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо навіть пригрозив заблокувати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не отримає поступок щодо заборони газу в межах ініціативи REPowerEU, пише Politico.

Проти виступив і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, заявив, що цією ініціативою ЄС, мовляв, атакує енергетичну безпеку його країни.

Це підриває економічні показники та загрожує низьким тарифам для угорських родин. Ми цього не допустимо!

— написав Сіярто у соцмережі X.

Варто знати! Однак у Єврокомісії заявляють, що заходи із заборони імпорту російських енергоносіїв розробили так, аби зберегти безпеку енергопостачання ЄС і мінімізувати вплив на ціни.

Відмова ЄС від російських енергоресурсів: що відомо?