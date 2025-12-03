Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що, на жаль, в України зараз немає альтернативних джерел постачання зброї. США поки єдина держава, яка перекриває велику частину військових потреб.

Чим Україні загрожує припинення постачання зброї США?

Олег Катков підкреслив, що Україна значною мірою залежна від постачання озброєння США. Це стало зрозуміло ще з початку повномасштабного вторгнення, коли, за часів президентства Джо Байдена, республіканці блокували допомогу для нашої держави.

Україна тоді використовувала близько 30% американського озброєння. У нас ніколи не було профіциту. Ці 30% треба поповнювати, ремонтувати та закуповувати до нього боєприпаси. Тому у деяких сферах залежність від США критична,

– сказав він.

Найперше мовиться про повітряну оборону та винищувачі F-16. Україна використовує різноманітні види американської ППО та зенітні ракети. Без постачання зі Сполучених Штатів Америки це все перетворюється просто на небоєздатне залізо.

Чи може якось Європа виробляти свої ракети до Patriot? Поки ні. У вересні 2026 року має запрацювати перше виробництво європейських ракет,

– підкреслив головний редактор Defense Express.

Окрім цього, американські ракети потрібні для використання винищувачів F-16, які беруть на себе потужний елемент протиповітряної оборони України. Все тому, що інші види озброєння не інтегровані до цих літаків.

Катков зазначив, що також є проблема з запасними частинами, які виробляють у США для інших важливих видів озброєння на полі бою.

Зараз треба розуміти, що США не виділяють допомогу (для України – 24 Канал). Мовиться лише про купівлю. Країни НАТО регулярно скидаються на закупівлю американського озброєння, але треба розуміти, що уряд США завжди може поставити цінник в 3 рази більший,

– припустив головний редактор Defense Express.

За його словами, така політика США вже розпочалась. Нідерланди отримали дозвіл на закупівлю Tomahawk за ціною, яка втричі більше, ніж для Японії. Це загрожує військовим спроможності України.

