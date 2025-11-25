Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в інтервʼю Fox News у понеділок, 24 листопада, повідомляє 24 Канал.

Що заявила Левітт про допомогу Україні?

Керолайн Левітт під час спілкування зі ЗМІ заявила, що Дональд Трамп вже "вклав величезну кількість часу та енергії" у пошук шляхів закінчення війни Росії проти України, через що заслуговує на вдячність.

За її словами, головною метою американського президента є припинення вбивств та остаточне завершення війни, і його розчарування нібито насамперед відображає настрої американського суспільства.

Також вона наголосила, що попри "припинення фінансування цієї війни" з боку Дональда Трампа, США все ж продовжують надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася,
– додала прессекретарка Білого дому.

Що відомо про допомогу США Україні?

  • Колишній президент США Джо Байден підписав закон про виділення допомоги Україні. Однак зараз Пентагон використовує кошти за цим законом для створення власних запасів рідкісноземельних матеріалів.

  • До цього Сполучені Штати схвалили можливий продаж Україні системи ППО Patriot. Важливо, що йдеться і про обладнання до цього зенітно-ракетного комплексу на суму близько 105 мільйонів доларів.

  • Раніше Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами, заявив, що США нібито більше не витрачають власні кошти на підтримку України. На його думку, війна між Росією та Україною завдала серйозних збитків.