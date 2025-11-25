Відповідну заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт в інтервʼю Fox News у понеділок, 24 листопада, повідомляє 24 Канал.

Що заявила Левітт про допомогу Україні?

Керолайн Левітт під час спілкування зі ЗМІ заявила, що Дональд Трамп вже "вклав величезну кількість часу та енергії" у пошук шляхів закінчення війни Росії проти України, через що заслуговує на вдячність.

За її словами, головною метою американського президента є припинення вбивств та остаточне завершення війни, і його розчарування нібито насамперед відображає настрої американського суспільства.

Також вона наголосила, що попри "припинення фінансування цієї війни" з боку Дональда Трампа, США все ж продовжують надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася,

– додала прессекретарка Білого дому.

Що відомо про допомогу США Україні?