Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News в понедельник, 24 ноября, сообщает 24 Канал.

Что заявила Левитт о помощи Украине?

Кэролайн Левитт во время общения со СМИ заявила, что Дональд Трамп уже "вложил огромное количество времени и энергии" в поиск путей окончания войны России против Украины, за что заслуживает благодарности.

По ее словам, главной целью американского президента является прекращение убийств и окончательное завершение войны, и его разочарование якобы прежде всего отражает настроения американского общества.

Также она отметила, что несмотря на "прекращение финансирования этой войны" со стороны Дональда Трампа, США все же продолжают отправлять или продавать Украине значительные объемы вооружения через механизмы НАТО.

Мы не можем делать это бесконечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась,

– добавила пресс-секретарь Белого дома.

Что известно о помощи США Украине?