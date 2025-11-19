Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества.

Какое оборудование к MIM-104 Patriot могут передать США?

В заметке говорится, что Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Украине системы противовоздушной обороны Patriot и сопутствующего оборудования на сумму около 105 миллионов долларов. Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, о чем было сообщено Конгресс.

Украина хотела приобрести следующее:

товары и услуги, связанные с техническим обслуживанием системы противовоздушной обороны PATRIOT, включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903 ;

; секретные и несекретные списки установленной нагрузки и списки разрешенного запаса для наземного вспомогательного оборудования;

и списки разрешенного запаса для наземного вспомогательного оборудования; другие необходимые услуги;

вспомогательное оборудование;

запасные части, поддержку, обучение и аксессуары;

другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Важно! 105 миллионов долларов – это предварительная стоимость. Фактическая стоимость в долларах будет ниже – в зависимости от окончательных требований, бюджетных полномочий и подписанных договоров купли-продажи, если и когда они будут заключены.

Американцы привели также интересные детали по сделке. Главными подрядчиками будут RTX Corporation (расположена в Арлингтоне, штат Вирджиния) и Lockheed Martin (расположена в Бетесде, штат Мэриленд).

Чтобы реализовать эту предложенную сделку, потребуется командировка "примерно 5 дополнительных представителей правительства США и 15 представителей подрядчика США в Европейское боевое командование на срок до одного месяца для поддержки обучения и периодических встреч".

"На данный момент правительство США не располагает информацией о каких-либо компенсационных соглашениях, предложены в связи с этой потенциальной продажей. Любые компенсационные соглашения будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком", – акцентируют в сообщении.

Обратите внимание! Телеграм-канал In Factum указывает, что модернизация пусковых установок M901 до конфигурации M903 повысит совместимость с современными ракетами. Таким образом, модернизированные американцами системы Patriot будут иметь функциональную возможность перехватывать баллистические цели.

Еще в заметке упомянуто о возможных рисках. Мол, Америка ничего не теряет от возможной сделки. Предложенная продажа оборудования и поддержки не изменит основной военный баланс в регионе, а соглашение не окажет негативного влияния на боеготовность США.

Более того, предложенная продажа "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

Также там считают, что продажа Украине Patriot улучшит способность нашего государства "противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей дополнительное оборудование для выполнения задач самообороны и региональной безопасности с более надежными местными возможностями обеспечения".

Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы,

– заверили в США.

Напомним, Владимир Зеленский не раз говорил, что Украина готова приобрести ЗРК Patriot, если союзники не хотят передавать его просто так. Или же одолжить эти системы ПВО у Европы.