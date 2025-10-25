Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента на заседании лидеров стран Коалиции желающих, которые опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Что сказал Зеленский о Patriot для Украины?

Он рассказал, что сейчас Украина обсуждает с США соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot, однако их могут предоставить не сразу. Одной из причин является очередь стран, которые ждут поставки. Он подчеркнул, что Украина пытается изменить эту очередь, "а это непросто".

"А в Европе уже есть значительное количество "Петриотов" и других систем противовоздушной обороны, которые, к счастью, просто стоят в режиме ожидания. Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украине это бы очень помогло, "если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а потом заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами".

Зеленский также призвал каждую страну, которая имеет эти системы, подойти к этому вопросу "практически".

Patriot для Украины: последние новости