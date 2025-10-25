Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента на засіданні лідерів країн Коаліції охочих, які опублікувала пресслужба Офісу Президента.
Дивіться також Це як із санкціями, – Зеленський натякнув на можливість передачі Tomahawk Україні
Що сказав Зеленський про Patriot для України?
Він розповів, що наразі Україна обговорює із США угоду купівлі необхідної кількості систем Patriot, проте їх можуть надати не одразу. Однією з причин є черга країн, які чекають на постачання. Він підкреслив, що Україна намагається змінити цю чергу, "а це непросто".
"А у Європі вже є значна кількість "Петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування. Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги", – зазначив він.
Президент підкреслив, що Україні це би дуже допомогло, "якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями".
Зеленський також закликав кожну країну, яка має ці системи, підійти до цього питання "практично".
Дивіться також Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допомагають закрити небо
Patriot для України: останні новини
Нещодавно Зеленський заявляв пресі, що Україна готує контракт на отримання 25-ти Patriot. Він розповів, є черга з країн, які уклали такі ж контракти та теж очікують на поставки.
Проте Зеленський зауважив, що є усвідомлення того, які країни Європи сьогодні можуть поступитися Україні в черзі.
Голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов в ефірі 24 Каналу зазначив, що коли увага медіа прикута до такого питання, то залишити його без дій у Трампа не вийде і припустив, що до кінця 2025 року передача американських Patriot для України відбудеться.
"Думаю, що вдасться домовитися або з тими іншими, хто стоїть в черзі за Patriot, або з адміністрацією Білого дому. Якщо вони є в наявності та готові до транспортування, то це не буде проблемою", – зазначав він.