Володимир Зеленський назвав це "дуже хорошою історією". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зустріч українського президента із журналістами за підсумками його візиту до США 17 жовтня.

Коли нові Patriot можуть з'явитися в Україні?

Зеленський розповів, що співпраця з оборонними компаніями щодо ППО велася в координації з відповідними службами США.

Готуємо контракт на 25 систем Patriot. Я вважаю, що це дуже хороша історія. Непроста. Але довготривала. Є черги у виробництві. І є та кількість систем, яка потрібна якнайшвидше, а є ще та, яка потрібна довгострокова як гарантія безпеки… 25 систем це запит від нашої армії, хочу це підкреслити, – від Повітряних сил, саме від ППО,

– зауважив глава держави.

Розмови з відповідними компаніями, Білим домом і особисто з Трампом зайняли багато часу. Зеленський наголосив, що була проведена велика робота.

Зокрема, нещодавно для цього до США їздила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров.

"Вони підготували ці наші зустрічі, потім пройшли мої зустрічі з ними, потім мої в Білому домі. І до цього були телефонні дзвінки з президентом Трампом", – розповів Зеленський.

За його словами, складність полягала у тому, що є черга з країн, які уклали такі ж контракти та теж очікують на поставки.

Щодо України, то вона буде отримувати різну кількість своїх Patriot щороку. Водночас Білий дім залишає за собою право змінити чергу.

Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення,

– також додав президент України.

