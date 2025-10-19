Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News від 17 жовтня.

Що сказав Трамп про зазіхання Путіна?

Трамп прокоментував готовність Росії закінчити війну в Україні без подальшої окупації. Він заявив, що російський диктатор "збереже за собою" деякі українські території.

Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію,

– сказав Трамп.

Висловився він і про зброю для України. За словами Трампа, Штати не можуть передати всі запаси зброї, яка необхідна для української армії, бо їм потрібно зберігати свою оборонну спроможність і не ризикувати безпекою.

"У нас самих має бути достатньо, я не можу поставити під загрозу США", – наголосив американський президент.

Чого хоче Путін?