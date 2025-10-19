Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News от 17 октября.
Что сказал Трамп о посягательствах Путина?
Трамп прокомментировал готовность России закончить войну в Украине без дальнейшей оккупации. Он заявил, что российский диктатор "сохранит за собой" некоторые украинские территории.
Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию,
– сказал Трамп.
Высказался он и об оружии для Украины. По словам Трампа, Штаты не могут передать все запасы оружия, которое необходимо для украинской армии, потому что им нужно сохранять свою оборонную способность и не рисковать безопасностью.
"У нас самих должно быть достаточно, я не могу поставить под угрозу США", – подчеркнул американский президент.
Чего хочет Путин?
16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Во время него российский диктатор выдвинул условия по оккупированным территориям Украины.
Глава Кремля потребовал у Трампа, чтобы Украина передала под полный контроль России весь Донбасс. В обмен на это Путин якобы согласился освободить оккупированные части территории Запорожской и Херсонской областей.
К слову, еще в августе Путин называл несколько иные условия для прекращения огня. Тогда он говорил, что может заморозить линию фронта в Запорожье и Херсонской области. Также он якобы был не против вернуть Украине незначительные участки в Сумской и Харьковской областях.