Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News от 17 октября.

Что сказал Трамп о посягательствах Путина?

Трамп прокомментировал готовность России закончить войну в Украине без дальнейшей оккупации. Он заявил, что российский диктатор "сохранит за собой" некоторые украинские территории.

Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию,

– сказал Трамп.

Высказался он и об оружии для Украины. По словам Трампа, Штаты не могут передать все запасы оружия, которое необходимо для украинской армии, потому что им нужно сохранять свою оборонную способность и не рисковать безопасностью.

"У нас самих должно быть достаточно, я не могу поставить под угрозу США", – подчеркнул американский президент.

Чего хочет Путин?