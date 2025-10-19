Глава Кремля потребовал, чтобы Киев передал России полный контроль над Донбассом – стратегически важным регионом на Востоке Украины, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Смотрите также В России уже поднялся крик: экс-глава МИД сказал, перед какой дилеммой Трамп поставил Путина
Что требует Путин для прекращения войны?
Сосредоточение Путина в Донецкой области свидетельствует, что он не отказывается от предыдущих требований, которые привели к затяжному тупику в войне.
Россия и подконтрольные ей боевики заявляют права на часть региона с 2014 года, однако за 11 лет им так и не удалось завоевать его полностью.
Во время звонка диктатор намекнул, что якобы согласен отдать оккупированные россиянами части двух других украинских регионов – Запорожской и Херсонской областей, – в обмен на полный контроль над Донецкой.
Это несколько скромнее территориальное требование, чем то, которое он выдвигал в августе на саммите в Анкоридже. Некоторые представители Белого дома расценили это как "прогресс", однако европейский дипломат в разговоре с журналистами сказал: "Это похоже на то, будто вам продают собственную ногу в обмен на ничего".
Напомним, что Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы сначала было достигнуто прекращение огня, а уже после можно обсуждать территориальный вопрос, который он считает "самым сложным".
Что известно о территориальных посягательствах главы Кремля?
- В августе, по данным СМИ, Владимир Путин назвал Трампу свои условия для прекращения огня. В частности, они прозвучали на их встрече в Анкоридже 15 августа. Диктатор требовал вывода ВСУ с Донбасса, а в других регионах – в Запорожье и Херсонской области – он согласился заморозить линию фронта. Глава Кремля якобы был готов вернуть Киеву захваченные оккупантами небольшие участки земли в Сумской и Харьковской областях.
- Тогда президент Украины в разговоре с Дональдом Трампом отверг возможность сдачи Донбасса.
- Известно, что диктатор настаивал на том, что сначала должно быть достигнуто соглашение о мире, а уже потом прекращен огонь. Американский лидер поддержал это требование российского коллеги.
- Дональд Трамп настаивал на встрече Зеленского и Путина. Если первый согласился встретиться без каких-либо условий, то второй на словах выразил готовность к встрече, а на практике – отказался от этой идеи.