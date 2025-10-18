Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что Трамп надеется, что Рубио убедит Лаврова в том, что прекращение огня все-таки необходимо, иначе США примут определенные решения по России.

Какие сложности могут возникнуть перед Путиным?

Ныне повестки дня встречи Трампа и Путина нет. Американский президент, как отметил экс-глава МИД Украины, дал понять, что сегодня боевые действия должны остановиться в том месте, где они идут. Тогда для Путина встанет дилемма, как объяснить это своему народу, ведь он внес в российскую конституцию области Украины, которые его армия полностью захватить не смогла.

У Путина тогда будет сложная ситуация, из которой ему придется как-то выкручиваться, потому что объяснить это будет сложно. Люди понимают, что все эти обещанные демилитаризации, денацификации провалены раз и навсегда,

– озвучил Огрызко.

По мнению бывшего министра иностранных дел, встреча Путина и Трампа возможна, однако не в том виде, в котором ее видит для себя лидер США. Потому что признаков того, что глава Кремля сейчас согласится на прекращение огня, как заметил Огрызко – нет.

Это дает с другой стороны Украине шанс через две недели сказать Трампу о готовности говорить о результатах этой встречи, спросить, где же уступки или шаги со стороны России для прекращения огня? Их не будет. Поэтому снова вернемся к теме Tomahawk,

– отметил Огрызко.

Он подытожил, что одного спасительного оружия не существует, что результат может дать комплексное применение нескольких его видов (ракеты, дроны, авиация). Он считает, что одними лишь Tomahawk сломать ход войны не получится.

Встреча Трампа и Путина: где и когда она может состояться?