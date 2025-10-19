Очільник Кремля зажадав, щоб Київ передав Росії повний контроль над Донбасом – стратегічно важливим регіоном на Сході України, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.
Що вимагає Путін для припинення війни?
Зосередження Путіна на Донеччині свідчить, що він не відмовляється від попередніх вимог, які призвели до затяжного глухого кута у війні.
Росія та підконтрольні їй бойовики заявляють права на частину регіону з 2014 року, однак за 11 років їм так і не вдалося завоювати його повністю.
Під час дзвінка диктатор натякнув, що нібито згоден віддати окуповані росіянами частини двох інших українських регіонів – Запорізької та Херсонської областей, – в обмін на повний контроль над Донецькою.
Це дещо скромніша територіальна вимога, ніж та, яку він висував у серпні на саміті в Анкориджі. Деякі представники Білого дому розцінили це як "прогрес", однак європейський дипломат у розмові із журналістами сказав: "Це схоже на те, ніби вам продають власну ногу в обмін на нічого".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський наполягає на тому, аби спершу було досягнуте припинення вогню, а вже після можна обговорювати територіальне питання, яке він вважає "найскладнішим".
Що відомо про територіальні зазіхання очільника Кремля?
- У серпні, за даними ЗМІ, Володимир Путін назвав Трампу свої умови для припинення вогню. Зокрема, вони прозвучали на їхній зустрічі в Анкориджі 15 серпня. Диктатор вимагав виведення ЗСУ з Донбасу, а в інших регіонах – на Запоріжжі та Херсонщині – він погодився заморозити лінію фронту. Очільник Кремля нібито був готовий повернути Києву захоплені окупантами невеличкі ділянки землі на Сумщині та Харківщині.
- Тоді президент України у розмові з Дональдом Трампом відкинув можливість здачі Донбасу.
- Відомо, що диктатор наполягав на тому, що спершу має бути досягнута угода про мир, а вже потім припинено вогонь. Американський лідер підтримав цю вимогу російського колеги.
- Дональд Трамп наполягав на зустрічі Зеленського та Путіна. Якщо перший погодився зустрітися без будь-яких умов, то другий на словах висловив готовність до зустрічі, а на практиці – відмовився від цієї ідеї.