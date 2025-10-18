Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після візиту у Білий дім.

До теми Зеленський після зустрічі з Трампом поспілкувався з журналістами: головні заяви

Що сказав Зеленський стосовно територіального питання України?

Росіяни дійсно хотіли б окупувати всю територію. Але робити перед припиненням вогню якісь погодження щодо територій та інших аспектів... Я думаю, важливо зробити перший крок – припинення вогню,

– наголосив Зеленський.

Він визнав, що українська сторона розуміє пропозиції Росії щодо можливого "обміну територіями", однак підкреслив, що це питання залишається чутливим і складним.

"Я не впевнений, що російська сторона змінила позицію, бо не було зустрічей, щоб це зрозуміти. Це питання територій чутливе. І ви побачите, що це буде складний етап переговорного процесу. Але я впевнений, що переговори будуть", – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що територіальна цілісність і суверенітет є основою української незалежності.

Президент також провів паралелі з конфліктом на Близькому Сході, зазначивши, що ситуацію між Ізраїлем і ХАМАС було дуже складно врегулювати, але президент США Дональд Трамп там досяг певного успіху. Зеленський висловив сподівання, що Сполученим Штатам вдасться допомогти зупинити війну і в Україні.

Я думаю, що це дуже важливий перший крок. Я думаю, що президент це розуміє, бо найскладніше питання в будь-яких перемовинах за будь-якого формату все одно стосуватиметься території України,

– підсумував глава держави.

До слова, президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським закликав Україну та Росію зупинити бойові дії та "оголосити перемогу" на тих позиціях, де вони є зараз. Американський лідер сказав українському колезі, як і Путіну, що "настав час припинити вбивства й укласти угоду".