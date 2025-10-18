Що обговорили президенти України та США, яка їхня позиція щодо зброї, мирних переговорів та закінчення війни – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Ми хочемо миру, Путін – ні, – Зеленський заявив, що Україна бажає переговорів із Росією

Що розповів Зеленський журналістам?