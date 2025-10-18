Что обсудили президенты Украины и США, какова их позиция по оружию, мирных переговоров и окончания войны – читайте в хронологии 24 Канала.
Что рассказал Зеленский журналистам?
Нам нужны гарантии безопасности от США. Потому что наша страна боится, что, если будет прекращение огня, чтобы Путин снова не пришел с агрессией. Я открыт к двусторонним, трехсторонним форматам переговоров. Я готов к форматам, которые приведут для мира, Владимир Зеленский отметил, что с Дональдом Трампом он не обсуждал вопрос украинских ударов по объектам на территории РФ. Также во время разговора не поднимался вопрос новых санкций, ведь на это "не было времени". В то же время президент Украины сказал, что для эффективных военных операций надо совокупность факторов – совместное использование дронов и других видов вооружения. Инструменты появляются, но времени мало. Наши команды поработают по беспилотникам. Мы открыты к обсуждению. Я считаю, что США получат определенные типы беспилотников, Украина за эти годы стала достаточно сильной, но мы не можем бороться сегодня своими ПВО против баллистических ракет. Которых наша энергетика просто не выдерживает. На это нужно давление. Я считаю, что пакет соответствующего оружия – это давление. Свои инструменты появляются, но время играет не на стороне людей, Владимир Зеленский отметил, что говорил с Дональдом Трампом о ракетах Tomahawk. Я абсолютно открыт здесь с вами. Мы хотели бы это. И президент Трамп отметил, что мы должны понимать, что США тоже они нужны. И также это позиция американской стороны на данный момент. Но никто не отменял эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим, Также он отметил, что россияне боятся Tomahawk, потому что это мощное оружие. В то же время в Москве знают, какие системы вооружения производит Украина. "Мы не говорим только о Tomahawk, нам нужна комбинация. Именно поэтому они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они предпринимают различные шаги и посылают положительные месседжи, но не украинской стороне", – отметил Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что Путин действительно его ненавидит – как и говорил Дональд Трамп. Но и сам Зеленский не может относиться к нему по другому – учитывая, что "русские хотят поубивать всех нас". У меня соответственно аналогичное отношение к Путину. Это не о чувствах. Для меня и для каждого украинца – это враг, они не хотят останавливаться. Это не о том, что кто-то кого-то ненавидит. Хотя безусловно мы ненавидим врага, Владимир Зеленский отметил, что одна из тем его разговора с президентом Трампом была – гарантии безопасности. Мы рассчитываем, конечно, на это и на лидерство Соединенных Штатов. Мы говорили о вопросах гарантий безопасности. И коалиция желающих – это также наш основной европейский партнер. Ну и также, конечно, Соединенные Штаты, Также во время разговора президенты обсудили программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). "Соединенные Штаты и президент Трамп открыли для нас этот коридор – для Европы и для НАТО, и идут поставки из других стран и Соединенных Штатов. Европа за это платит и передает нам систему вооружения. Мы говорили также и об этом", – рассказал Зеленский. Владимир Зеленский рассказал, что в групповом телефонном разговоре приняли участие: президент Европейской комиссии – Урсула фон дер Ляйен; президент Европейского совета – Антониу Кошта; президент Финляндии – Александер Стубб; премьер-министр Норвегии – Йонас Гар Стере; премьер-министр Великобритании – Кир Стармер; премьер-министр Италии – Джорджия Мелони; генеральный секретарь НАТО – Марк Рютте; премьер-министр Польши – Дональд Туск. Владимир Зеленский отметил, что вопрос территорий для Украины является очень сложным и чрезвычайно важным. Это часть нашей независимости. Поэтому это очень важно. Вопрос суверенитета является чрезвычайно важным, Он также отметил, что ситуацию на Ближнем Востоке с войной между Израилем и ХАМАС также было очень сложно урегулировать, но президент Трамп там преуспел. Поэтому Зеленский надеется, что в Украине у президента США также получится закончить войну. Относительно возвращения всех украинских территорий Зеленский отметил, что позиция Украины сейчас заключается в том, чтобы сначала получить прекращение огня, чтобы можно было бы сесть за стол переговоров, поговорить, понять позиции обеих сторон. "Я думаю, что это очень важный первый шаг. Я думаю, что президент это понимает, потому что самый сложный вопрос в любых переговорах при любом формате все равно будет касаться территории Украины", – сказал президент Украины. Также, по словам Зеленского, он с Трампом обсуждал возможную будущую встречу президента США и главы Кремля в Будапеште. Эти сигналы со стороны России не новые. Но мы полагаемся на президента (Трампа – 24 Канал), на его давление, что он будет оказывать на Путина, для того, чтобы эту войну закончить, Владимир Зеленский отметил, что он с Трампом во время встречи касался темы дальнобойного оружия, которое США могут предоставить Украине. Я еще не могу сделать заявления. Мы решили не делать заявлений по этому поводу. США не хотят эскалации, следовательно, не будем давать ответы на такие вопросы, Владимир Зеленский отметил, что он с Дональдом Трампом говорил о ПВО. "Это очень важно для нас. И в то время, пока мы сейчас общаемся, немало российских беспилотников привлекаются для нанесения ударов по Украине, по нашим семьям", – сказал президент. Он подчеркнул, что украинская и американская сторона будут продолжать говорить о производстве, графики, временные аспекты и другие важные аспекты по противовоздушной обороне. Наша команда будет пытаться каким-то образом сделать заказ на различные системы у разных стран. Но позитивный сигнал заключается в том, что мы будем работать. мы понимаем то количество, которое нам необходимо и где его можно получить. Конечно, мы понимаем, что есть определенные вызовы на этом пути,
