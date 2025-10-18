Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
К теме Визит Зеленского в США и встреча с Трампом: главные заявления лидеров
Что сказал Зеленский о возможной встрече с Владимиром Путиным?
Владимир Зеленский отметил, что ему безразлично, будут ли переговоры с Путиным будут только между ними двумя, или присоединится третья сторона. Однако эта встреча должна состояться сначала, перед прекращением огня. Зеленский подчеркнул, что Украина, в отличие от Кремля, хочет установить мир.
Я думаю нам надо сесть и говорить. Далее, нам надо прекращение огня., Мы хотим мира, Путин – не _COPY2
– сказал украинский лидер.
Вместе с Дональдом Трампом Владимир Зеленский обсудит шаги, что позволят эффективно подтолкнуть российского президента к переговорам.
К слову, президент Трамп лично верит в то, что Путина возможно склонить к завершению войны. Он знает, что Зеленский так же желает провести эти переговоры.
Во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп будет иметь возможность рассказать ему о важности встречи с Зеленским. Украинского президента на саммите в Будапеште не будет, однако Трамп обещает поддерживать связь с ним и оперативно сообщать о ходе и результатах переговоров.
Украина уже не впервые проявляет инициативу для переговоров с Путиным
Недавно Владимир Зеленский заявлял, что если Россия не согласится на встречу или не прекратит огонь, то против Кремля будут новые санкции. По словам президента, именно украинская сторона проявляет инициативу для встречи.
Зеленский говорил, что готов встретиться с Путиным и Трампом без всяких предварительных условий.
Кремль, свою очередь, предложил сначала двустороннюю встречу (Украина – Россия), а уже потом – трехстороннюю.
Владимир Путин ранее говорил, что Украине и России "нужен длительный и прочный мир на хороших базовых принципах, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину".