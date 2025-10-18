Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

К теме Визит Зеленского в США и встреча с Трампом: главные заявления лидеров

Что сказал Зеленский о возможной встрече с Владимиром Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что ему безразлично, будут ли переговоры с Путиным будут только между ними двумя, или присоединится третья сторона. Однако эта встреча должна состояться сначала, перед прекращением огня. Зеленский подчеркнул, что Украина, в отличие от Кремля, хочет установить мир.

Я думаю нам надо сесть и говорить. Далее, нам надо прекращение огня., Мы хотим мира, Путин – не _COPY2

– сказал украинский лидер.

Вместе с Дональдом Трампом Владимир Зеленский обсудит шаги, что позволят эффективно подтолкнуть российского президента к переговорам.

К слову, президент Трамп лично верит в то, что Путина возможно склонить к завершению войны. Он знает, что Зеленский так же желает провести эти переговоры.

Во время предстоящей встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп будет иметь возможность рассказать ему о важности встречи с Зеленским. Украинского президента на саммите в Будапеште не будет, однако Трамп обещает поддерживать связь с ним и оперативно сообщать о ходе и результатах переговоров.

Украина уже не впервые проявляет инициативу для переговоров с Путиным