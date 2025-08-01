Главные заявления российского диктатора Владимира Путина во время общения с журналистами после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко собрал 24 Канал.

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Что сказал президент России?