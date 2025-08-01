Главные заявления российского диктатора Владимира Путина во время общения с журналистами после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко собрал 24 Канал.
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Что сказал президент России?
Путин считает, что политический режим в России основан на Конституции. "Он законный, чего не скажешь об Украине", – выдал российский диктатор. Владимир Путин положительно оценил результаты третьей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, ведь благодаря ей удалось договориться об обмене телами бойцов. "Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых принципах, которые удовлетворяли и Россию, и Украину", – сказал российский диктатор. Путин заявил, что Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат и получила десятки тел российских бойцов.
Путин считает, что политический режим в России основан на Конституции. "Он законный, чего не скажешь об Украине", – выдал российский диктатор.
Владимир Путин положительно оценил результаты третьей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, ведь благодаря ей удалось договориться об обмене телами бойцов.
"Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых принципах, которые удовлетворяли и Россию, и Украину", – сказал российский диктатор.
Путин заявил, что Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат и получила десятки тел российских бойцов.