Головні заяви російського диктатора Володимира Путіна під час спілкування з журналістами після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком зібрав 24 Канал.
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Що сказав президент Росії?
Путін вважає, що політичний режим у Росії заснований на Конституції. "Він законний, чого не скажеш про Україну", – видав російський диктатор. Володимир Путін позитивно оцінив результати третьої зустрічі делегацій Росії та України у Стамбулі, адже завдяки їй вдалося домовитись про обмін тілами бійців. "Нам потрібен тривалий і міцний світ на добрих базових засадах, які задовольняли й Росію, і Україну", – сказав російський диктатор. Путін заявив, що Москва передала Києву тисячі тіл загиблих українських солдатів та отримала десятки тіл російських бійців.
Путін вважає, що політичний режим у Росії заснований на Конституції. "Він законний, чого не скажеш про Україну", – видав російський диктатор.
Володимир Путін позитивно оцінив результати третьої зустрічі делегацій Росії та України у Стамбулі, адже завдяки їй вдалося домовитись про обмін тілами бійців.
"Нам потрібен тривалий і міцний світ на добрих базових засадах, які задовольняли й Росію, і Україну", – сказав російський диктатор.
Путін заявив, що Москва передала Києву тисячі тіл загиблих українських солдатів та отримала десятки тіл російських бійців.