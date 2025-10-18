Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського на зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Що сказав Зеленський про можливу зустріч з Володимиром Путіним?

Володимир Зеленський зауважив, що йому байдуже, чи будуть переговори з Путіним будуть лише між ними двома, чи доєднається третя сторона. Однак ця зустріч має відбутися спочатку, перед припиненням вогню. Зеленський підкреслив, що Україна, на відміну від Кремля, хоче встановити мир.

Я думаю нам треба сісти та говорити. Далі, нам треба припинення вогню. Ми хочемо миру, Путін – ні,

– сказав український лідер.

Разом з Дональдом Трампом Володимир Зеленський обговорить кроки, що дозволять ефективно підштовхнути російського президента до переговорів.

До слова, президент Трамп особисто вірить у те, що Путіна можливо схилити до завершення війни. Він знає, що Зеленський так само бажає провести ці переговори.

Під час майбутньої зустрічі з Володимиром Путнім Дональд Трамп матиме нагоду розповісти йому про важливість зустрічі з Зеленським. Українського президента на саміті в Будапешті не буде, однак Трамп обіцяє підтримувати зв'язок з ним та оперативно повідомляти про хід та результати переговорів.

Україна вже не вперше виявляє ініціативу для переговорів з Путіним