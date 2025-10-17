А також провів низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння. Про головні заяви політиків у Вашингтоні – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Що варто знати про візит Зеленського до Вашингтону?
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що Україна очікує дозволу на отримання далекобійних ракет Tomahawk, які, на його думку, можуть змінити ситуацію на полі бою. Водночас українську делегацію здивувала заява Трампа про його недавню телефонну розмову з Володимиром Путіним і домовленість провести зустріч у Будапешті. Єрмак зазначив, що попри це, президенти України й США мають конструктивні відносини – останні дві телефонні розмови були змістовними, до того ж рішення про зустріч ухвалили доволі швидко. За словами глави ОП, Зеленський планує обговорити з Трампом розширення переліку озброєнь, які США готові продати Україні, зокрема системи Patriot і далекобійних ракет Tomahawk. Українська сторона вважає, що такі поставки допоможуть знищувати військові цілі в глибокому тилу території Росії й стануть серйозним сигналом для Кремля. За даними видання, Зеленський зустрінеться з Трампом, щоб обговорити ППО, зброю та енергетичну допомогу в обмін на досвід у сфері технологій та виробництва безпілотників. Окрім цього, Україна та США обговорюють можливість експорту скрапленого природного газу Штатів для енергетичних потреб після атак по Україні. За підсумками зустрічі з керівниками американських енергетичних компаній Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше сили. Вдалося обговорити нагальні потреби цього часу, і це дуже конкретні речі, щоб підтримати нашу енергосистему, а також довгострокову співпрацю. За словами президента, є конкретні проєкти, які можуть дати більше можливостей обом країнам. Під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Крісом Райтом Зеленський детально обговорив енергетичні спроможності й потенційні проєкти для партнерства у сфері енергетики. Президент подякував за готовність допомогти всім необхідним для роботи української енергосистеми. Він додав, що для України важливий розвиток співпраці між Україною та США, зокрема збільшення присутності американського бізнесу в Україні. Зеленський зустрівся із представниками оборонної компанії Lockheed Martin. Під час зустрічі вони обговорили перспективи для співпраці та можливості для збільшення захисту України від російської агресії. Президент розповів про конкретні потреби України в системах ППО та ракетах до них, а також у літаках F-16. Росія завдає все більш жорстоких ударів по Україні перед початком зими, і саме зараз ми потребуємо зміцнення нашої протиповітряної оборони, Президент вже зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot. Він розповів про ситуацію на полі бою та посилення Росією ударів проти українців і цивільної інфраструктури. Під час зустрічі вдалося обговорити спроможності виробництва компанії Raytheon, можливі шляхи співпраці для зміцнення протиповітряної оборони й збільшення далекобійних можливостей України та перспективи українсько-американського виробництва. За словами президента, існують рішення, які можуть посилити захист життя в Україні. Наразі триває робота на всіх рівнях, щоб забезпечити їх реалізацію. Зустріч президентів Трампа і Зеленського відбудеться у Вашингтоні 17 жовтня о 20:00 за київським часом у неформальній обстановці за обідом. Зеленський заявив, що Володимир Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки", Володимир Зеленський прибув до Вашингтону та повідомив, що проведе низку зустрічей з представниками оборонних компаній, які зможуть продати Україні необхідне озброєння. Зокрема, йтиметься про додаткові поставки систем протиповітряної оборони. Також заплановані переговори з представниками американських енергетичних компаній.
Єрмак назвав пріоритетну тему на переговорах Зеленського з Трампом
Зеленський проситиме у Трампа газ для відновлення енергосистеми після атак, – Bloomberg
Глава держави зустрівся з керівниками американських енергетичних компаній
Зеленський зустрівся з міністром енергетики США
Український президент зустрівся з представниками компанії Lockheed Martin
– написав Зеленський.
Зеленський зустрівся з представниками компанії Raytheon
Коли відбудеться зустріч Трампа із Зеленським?
Зеленський прокоментував розмову Путіна з Трампом
– сказав президент.
Зеленський прибув до США
