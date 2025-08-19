Об этом рассказывает Укринформ со ссылкой на заявление главы государства после встречи в Белом доме с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает 24 Канал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие встречи с участием лидеров Украины, России и Соединенных Штатов Америки должны пройти без каких-либо предварительных условий. В частности, это касается и вопроса прекращения огня.

Если Украина начнет ставить условия по встрече (лидеров – ред.) какие-то глобальные, безусловно справедливые – о прекращении огня и т.д. – то у россиян появится 100 условий с их стороны. Поэтому я считаю так, что мы должны встретиться без каких-либо условий и подумать, какое дальше есть развитие пути к окончанию войны,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, Дональд Трамп согласился присоединиться к организации таких встреч. В то же время точные дата и место переговоров пока не определены.

Что предлагает Кремль?

Президент Украины также сообщил, что Россия выступает за проведение переговоров в два этапа. Сначала Кремль предлагает провести двустороннюю встречу между Украиной и Россией, а уже потом – трехсторонний формат с участием президента США.

Президент Соединенных Штатов Америки поддержал трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украины – Америка – Россия. Соединенные Штаты Америки предлагают ее провести как можно скорее, но для этого нужно согласование всех сторон. После встречи всех вместе и координации, как мы будем работать над гарантиями безопасности, президент США связался с российской стороной, и они проговорили, какие могут быть дипломатические шаги. Россия предложила сначала двустороннюю встречу Украина – Россия, а потом трехстороннюю,

– объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что готов к любому формату переговоров, если это позволит продвинуться к миру.

Только на уровне лидеров можно решить те сложные и болезненные вопросы, которые накапливались годами. Я подтвердил готовность к двусторонней встрече с Путиным, и меня поддержали все европейские партнеры. После этого рассчитываем на трехстороннюю встречу,

– сказал глава государства.

Как проходили переговоры в Вашингтоне?