На його думку, Європа має відмовитися від усіх російських енергоресурсів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Яку співпрацю запропонувала Україна США?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надала США певні пропозиції співпраці.

Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями,

– зазначив він.

Він також додав, що в Україні є необхідна інфраструктура і потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи.

