Трамп говорив з Путіним перед тим як зустрітися із Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для NBC News.
Чи вплинула розмова з Путіним на позицію Трампа щодо Tomahawk?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи вплинула на Трампа його розмова з Путіним.
Я насправді не знаю, тому що ми не зустрілися (з Трампом, – 24 Канал) до цього телефонного дзвінка. Але на сьогодні знову ж… Добре, що він не сказав "ні". Але я думаю, можливо, після дзвінка Трамп зрозумів … що росіяни цього бояться,
– каже він.
Трамп провів телефонну розмову з Путіним
Трамп і Путін провели двогодинну телефонну розмову 16 жовтня. Як у Білому домі, так і у Кремлі її назвали продуктивною.
Президент США заявив, що планує зустрітися з російським диктатором в Будапешті. Трамп вважає, що зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Путін повернувся до контактів зі США саме коли зайшла мова про "томагавки". За його словами, російський диктатор не сміливіше за ХАМАС.