Трамп говорив з Путіним перед тим як зустрітися із Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для NBC News.

Дивіться також Зеленський готовий приєднатися до Путіна і Трампа в Будапешті: головні заяви для ЗМІ

Чи вплинула розмова з Путіним на позицію Трампа щодо Tomahawk?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи вплинула на Трампа його розмова з Путіним.

Я насправді не знаю, тому що ми не зустрілися (з Трампом, – 24 Канал) до цього телефонного дзвінка. Але на сьогодні знову ж… Добре, що він не сказав "ні". Але я думаю, можливо, після дзвінка Трамп зрозумів … що росіяни цього бояться,

– каже він.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним