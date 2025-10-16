Деталі передає 24 Канал з посиланням на кореспондента американського каналу CBS. Йому розповіли про це в Білому домі.

Що відомо про розмову Трампа та Путіна 16 жовтня?

Цей дзвінок не був анонсований заздалегідь. У Кремлі говорили, що Путін спілкуватиметься з кимось "міжнародним", але не уточнили, з ким саме.

Журналіст CBS, посилаючись на представника Білого дому, повідомив про початок телефонної розмови між Путіним і Трампом,

– передає Visioner.

Дзвінок Трампа і Путіна вже почався: дивіться відеоповідомлення про це

Власне, наразі це все, що відомо про розмову. Поки немає ані тем бесіди, ані даних про тривалість переговорів.

Згодом Дональд Трамп указав, що говоритиме з Путіним "довго".

Я зараз розмовляю з Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і Путін, розповім про її зміст після її завершення,

– написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.



Трамп про свою розмову з Путіним 16 жовтня 2025 / Скриншот

За кілька годин до дзвінка Axios з посиланням на джерела написали, що він відбудеться. Це і стало першою звісткою про переговори Путіна і Трампа 16 жовтня.

Для України це тим більше важливо, бо 17 жовтня відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. В Америці вже Андрій Єрмак, Юлія Свириденко, Рустем Умєров і Сергій Кислиця.