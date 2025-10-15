Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Трампа.

Що Трамп сказав про потенційний наступ України?

Судячи з контексту, президент окреслив теми, на які говоритиме із Зеленським. Зустріч президентів планують у п'ятницю, 17 жовтня.

Журналісти запитали, яке послання має Трамп для Зеленського на цьому етапі війни. І чи розглядає інші варіанти, окрім надання ракет "Томагавк".

Ми будемо говорити про війну з ним. Вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення з цього приводу, але вони хотіли б перейти в наступ, і ми повинні прийняти рішення,

– сказав Трамп.

Трамп говорить про можливий наступ України на росіян: дивіться відео

До Путіна президент США звернувся так: "Припиніть убивати українців і росіян". Він підкреслив, що Путін убиває багатьох росіян, тож "все, чого хоче Америка, – це припинення вбивств".

Трамп знову сказав, що Путін просувається на фронті дуже повільно.

"Це не додає йому авторитету. Війна, яку мав виграти за тиждень, йде четвертий рік. Це не робить честі його військовій машині", – висловився він про Путіна.

Цікаво! Кирило Буданов цього дня заявив, що Москва не планувала такої довгої війни.

Також Трамп процитував Нарендру Моді. Той нібито запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту.