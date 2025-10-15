Відповідну заяву президент США зробив пізно ввечері у середу, 15 жовтня, під час пресконференції у Білому домі, повідомляє 24 Канал.
Яку заяву зробив Трамп про Індію?
Після довготривалого тиску Сполучених Штатів на Індію стосовно закупівлі країною російської нафти американський президент заявив, що прем'єр-міністр країни пообіцяв йому врахувати вимоги Вашингтона.
Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії,
– сказав Дональд Трамп журналістам.