Відповідну заяву президент США зробив пізно ввечері у середу, 15 жовтня, під час пресконференції у Білому домі, повідомляє 24 Канал.

Яку заяву зробив Трамп про Індію?

Після довготривалого тиску Сполучених Штатів на Індію стосовно закупівлі країною російської нафти американський президент заявив, що прем'єр-міністр країни пообіцяв йому врахувати вимоги Вашингтона.

Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме нафту у Росії,

– сказав Дональд Трамп журналістам.