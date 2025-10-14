Як і чому індійські експортери звернулися до Європи?

Індійські експортери текстилю шукають нових покупців у Європі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це відбувається через те, що Трамп подвоїв тарифи на імпорт з Індії, зробивши їх одними з найвищих серед усіх торговельних партнерів. Також в Індії пропонують знижки існуючим клієнтам зі США, щоб пом’якшити удар.

Аанонімний експортер одягу з Мумбаї заявив, що його компанія надає пріоритет диверсифікації на ринки Європейського Союзу, і що швидке укладення торговельної угоди з блоком допоможе збільшити поставки з Індії.

Торговельні переговори між Індією та ЄС вступили у вирішальну фазу, оскільки їхні команди інтенсивно працюють над досягненням мети кінця року – підписання угоди про вільну торгівлю,

– пишуть у виданні.

ЄС є найбільшим торговельним партнером Індії з товарами, з двостороннім обсягом торгівлі в розмірі 137,5 мільярда доларів у фінансовому році, що завершився у березні 2024 року, що становить майже 90% зростання за останнє десятиліття.

Індійські експортери активізують зусилля для дотримання суворіших стандартів ЄС щодо хімічних речовин, маркування продукції та етичного постачання, заявили експортери текстилю.

Експортери модернізують виробничі потужності, щоб відповідати цим стандартам. Вони також прагнуть зменшити свою залежність від США.

Так мумбайська компанія Creative Group, експорт якої до США становить 89% від загального обсягу поставок, може втратити від 6 000 до 7 000 зі своїх 15 000 працівників, а через шість місяців може розглянути можливість перенесення виробництва до Оману або сусіднього Бангладеш.

Як мита Трампа вдарили по Індії?

Світовий банк погіршив прогноз економічного зростання країн Південної Азії майже на один відсотковий пункт через жорсткі тарифи США для Індії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Прогнози щодо ВВП для цих країн такі:

Прогноз щодо зростання ВВП Індії на наступний фінансовий рік знизили на 0,2% – до 6,3%

У Непалі через економічну невизначеність рівень зростання може впасти до 2,1% вже цього року.

На Мальдівах прогнозують фінансові труднощі значні зобов’язання зі сплати боргу та низькі валютні резерви.

Попри це у Бангладеші завдяки збільшенню інвестицій очікується прискорення зростання у 2026 – 2027 фінансовому році. А на Шрі-Ланці зростання туризму та кількості грошових переказів допомагає зміцнити економічні перспективи на 2026 рік.

Що відомо про нові тарифи та їхні наслідки?