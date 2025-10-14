Скільки платитимуть американці за тарифи?

Американські споживачі покриватимуть понад половину усіх витрат, пов’язаних, з новими митами Трампа, оскільки компанії вже починають підвищувати ціни. До такого висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За оцінками Goldman Sachs, до кінця 2025 року американці сплачуватимуть близько 55% вартості нових мит США.

Американські компанії візьмуть на себе 22% витрат.

Іноземні експортери покриватимуть ще 18%, знижуючи ціни на товари.

А близько 5% підвищення вартості, на думку банку, вдасться уникнути завдяки лазівкам у системі.

Поки що більшу частину тягаря несуть саме американські компанії, адже підвищення цін потребує часу,

– пояснили економісти Елсі Пенг і Девід Мерікл.

Проте вони додали, що зрештою саме американці сплачуватимуть понад половину всіх тарифних витрат, якщо нові мита матимуть такий самий ефект, як і попередні.

За даними Goldman, запроваджені тарифи вже підняли базовий індекс споживчих витрат у США на 0,44% від початку року. І до грудня цей показник може підштовхнути інфляцію до 3%.

Важливо! У своєму прогнозі аналітики Goldman Sachs не брали до уваги останні погрози Трампа щодо підвищення мит на китайські товари до 100% і обмеження експорту критичного американського програмного забезпечення. Проте говорять, що тарифна політика США щодо Китаю несе значні ризики.

Яка позиція Трампа?

Трамп активно запроваджує нові мита й обмеження, пояснюючи це тим, що хоче скоротити торгівельний дефіцит з країнами й повернути виробництво в США.

При цьому у Білому домі наполягають, що за мита платять іноземні партнери.

Насправді ж саме американські імпортери сплачують їх при ввезенні товарів, а наслідки відчувають споживачі у вигляді зростання цін.

Іноземні компанії лише частково компенсують витрати, знижуючи власні ціни, щоб зберегти позиції на ринку.

Проте Трампу не подобаються невтішні прогнози Goldman Sachs. Президент раніше вже критикував банк і його гендиректора Девіда Соломона, звинувачуючи його у "хибних прогнозах»" щодо впливу тарифів на економіку.

Вони помилялися тоді – і помиляються зараз,

– запевнив Трамп американців у своїй соцмережі Truth Social.

Що відомо про тарифи Трампа?