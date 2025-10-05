Як мита впливають на ціни на товари в США?

За даними Бюро статистики праці, ціни на аудіообладнання вже зросли на 14%, а інструменти, обладнання та витратні матеріали – на 5%. Річ у тім, що більшість цих товарів імпортуються, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Читайте також У США можуть карбувати монети з Трампом: чому дизайн викликав суперечки

Головний економіст Національної федерації роздрібної торгівлі Марк Метьюз каже, що за останні 2 роки інфляція цін була на нульовому рівні, але все почало змінюватися.

Протягом останніх двох років інфляція цін на товари була приблизно на нульовому рівні. Ми починаємо спостерігати, як інфляція цін на товари поступово зростає,

– пояснює Метьюз.

Річ у тім, що чимало підприємств почали підвищувати ціни для того, щоб компенсує витрати на імпортні товари, які становлять трохи більше десятої частини споживчих витрат у США.

З квітня 2025 року провідні роздрібні торговці підвищили ціни на 11 з 29 товарів, серед яких є футболки та взуття;

Підвищено ціни товари "жорсткої лінійки", тобто велосипеди та посудомийні машини, а також на спортивні товари.

Це свідчить про те, що тарифи впливають і призводять до зростання цін,

– заявив Джо Фельдман, аналітик Telsey.

Нагадуємо! Дональд Трамп оголосив про масштабні взаємні тарифи на майже кожну країну. Втім така торговельна війна поки завдала меншої шкоди, ніж очікували економісти.

Які відомі мережі в США підвищують ціни на товари?

Внаслідок запроваджених мит, Costco, американська мережа супермаркетів, скоротила тарифний вплив, демонструючи менші замовлення на імпортні святкові товари (йдеться про іграшки та прикраси).

Водночас мережа заповнила звільнену площу під ці товари дорогими саунами та сараями на задньому дворі.

Натомість компанія Ashley Furniture, яка є найбільший у світі виробник меблів, планує підвищити ціни на більшість своєї продукції на 3,5 – 12%, пише видання Home News Now.

Тарифи на імпорт жерстяної сталі також призвели до зростання цін на харчові банки.

Ми обмежені в постачанні жерсті. І в результаті нам доводиться розглядати можливість різкого підвищення цін,

– розповів Керрі Андерсон, фінансовий директор виробника супів Campbell's.

Голова ФРС Джей Павелл заявив, що наразі американські імпортери та роздрібні торговці взяли на себе більшу частину витрат через введення тарифів Трампа.

Що відомо про мита Трампа та їхній вплив на країни?