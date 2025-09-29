Що відбувається з економікою Японії?
У понеділок японський уряд підвищив оцінку приватних витрат і капіталовкладень, однак попередив про ризики для економіки через торгівельну політику США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Економіка Японії відновлюється помірно, хоча вплив торгівельної політики США проявляється головним чином в автомобільній промисловості,
– йдеться у звіті канцелярії японського Кабміну.
- У період з квітня по червень 20255 року економіка Японії зросла швидше, ніж очікувалося.
- Позитивна динаміка зберігається п’ятий квартал поспіль.
У новому економічному звіті японський уряд уперше від серпня 2024 року підвищив оцінку споживчих витрат.
- Приватне споживання, яке становить понад половину японської економіки, показало "ознаки пожвавлення" на тлі укладання торгівельної угоди зі США.
- Також "помірно відновлюються" капітальні інвестиції завдяки збільшенню вкладень у виробниче обладнання та цифрові технології.
Це перше підвищення оцінки з березня 2024 року,
– наголошує видання.
Втім нові мита Трампа та політична невизначеність можуть ускладнити ухвалення рішень уряду напередодні виборів лідера Ліберально-демократичної партії, які мають відбутися на початку жовтня.
Чому тарифи тиснуть на автопром Японії?
У торгівельній угоді Вашингтона та Токіо, укладеній в липні, США погодилися на 15% мита на японський імпорт замість початкових 27,5%.
- Тоді, як пише Reuters, автовиробники позитивно відреагували на цю угоду – акції компаній різко підскочили.
Проте вплив нових тарифів все одно виявився значним, особливо для автомобільного сектору, оскільки вони суттєво перевищують попередню ставку у 2,5%.
Торгівельна угода США та Японії: що відомо?
Переговори щодо торгівлі між США та Японією виявилися напруженими та складними. На початку липня президент Дональд Трамп заявив, що Японія має сплачувати 30–35% мита, а можливо й більше, через великий торговий дефіцит. Він також висловив критику щодо торгівлі автомобілями між двома країнами, вважаючи її "нерівною".
Однак уже наприкінці липня Трамп оголосив про досягнення, на його думку, "найбільшої в історії" торгівельної угоди між США та Японією. За домовленістю, Японія інвестує 550 мільярдів доларів у американську економіку.
4 вересня президент підписав указ, який передбачає зниження мит на імпорт японських автомобілів та інших товарів для впровадження торгівельної угоди. Згідно з новими правилами, 15% мито не поширюватиметься на товари з уже високими ставками, наприклад на яловичину, тоді як продукти з нижчими тарифами будуть підвищені до 15%.