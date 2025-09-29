Что происходит с экономикой Японии?

В понедельник японское правительство повысило оценку частных расходов и капиталовложений, однако предупредило о рисках для экономики из-за торговой политики США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Экономика Японии восстанавливается умеренно, хотя влияние торговой политики США проявляется главным образом в автомобильной промышленности,

– говорится в отчете канцелярии японского Кабмина.

В период с апреля по июнь 20255 года экономика Японии выросла быстрее, чем ожидалось.

Положительная динамика сохраняется пятый квартал подряд.

В новом экономическом отчете японское правительство впервые с августа 2024 года повысило оценку потребительских расходов.

Частное потребление, которое составляет более половины японской экономики, показало "признаки оживления" на фоне заключения торгового соглашения с США.

Также "умеренно восстанавливаются" капитальные инвестиции благодаря увеличению вложений в производственное оборудование и цифровые технологии.

Это первое повышение оценки с марта 2024 года,

– отмечает издание.

Впрочем новые пошлины Трампа и политическая неопределенность могут осложнить принятие решений правительства накануне выборов лидера Либерально-демократической партии, которые должны состояться в начале октября.

Почему тарифы давят на автопром Японии?

В торговом соглашении Вашингтона и Токио, заключенном в июле, США согласились на 15% пошлины на японский импорт вместо первоначальных 27,5%.

Тогда, как пишет Reuters, автопроизводители положительно отреагировали на это соглашение – акции компаний резко подскочили.

Однако влияние новых тарифов все равно оказалось значительным, особенно для автомобильного сектора, поскольку они существенно превышают предыдущую ставку в 2,5%.