Как сократился экспорт Японии?

По подсчетам Министерства торговли Японии, объемы экспорта товаров в США уменьшаются пять месяцев подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Япония рассматривает участие в масштабном СПГ-проекте Трампа на Аляске, – Reuters

В 2025 году торговый профицит Японии с США сократился на целых 50,5% по сравнению с прошлогодними показателями.

Особенно страдает японский автопром:

Объемы поставок автомобилей в Соединенные Штаты в августе уменьшились на 9,5%;

Стоимость экспорта автомобилей – на 28,4% по сравнению с 2024 годом.

Японские компании даже начали снижать цены на авто для американцев. Однако сокращение объемов экспорта беспокоит автопроизводителей Японии, которые боятся потерять конкурентоспособность на рынке США.

Издание отмечает, что, хотя во время торговых переговоров Японии удалось договориться о снижении тарифов на автомобили до 15%, это значительно выше пошлины в 2,5%, которые действовали ранее.

Из-за потери ценовой конкурентоспособности объемы экспорта авто в США, вероятно, продолжат падать,

– прогнозирует экономист Таро Сайто из NLI Research Institute.

Японии удалось добиться от США снижения тарифов на авто до 15%, что вступило в силу во вторник. Однако это все еще значительно выше довоенного уровня 2,5%.

В целом экспорт Японии сократился на 0,1% в годовом измерении и продолжил падать четвертый месяц подряд. Хотя результат и оказался лучшим, чем ожидали экономисты.

Важно! По мнению специалистов, экспорт и в дальнейшем будет оставаться под давлением из-за пошлин США в 15% на большинство японских товаров. Сейчас политики в Японии внимательно следят, выдержит ли экономика, в частности инвестиции и зарплаты, это давление.

Тарифы США на товары из Японии: что известно?