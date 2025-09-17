Как сократился экспорт Японии?
По подсчетам Министерства торговли Японии, объемы экспорта товаров в США уменьшаются пять месяцев подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
В 2025 году торговый профицит Японии с США сократился на целых 50,5% по сравнению с прошлогодними показателями.
Особенно страдает японский автопром:
- Объемы поставок автомобилей в Соединенные Штаты в августе уменьшились на 9,5%;
- Стоимость экспорта автомобилей – на 28,4% по сравнению с 2024 годом.
Японские компании даже начали снижать цены на авто для американцев. Однако сокращение объемов экспорта беспокоит автопроизводителей Японии, которые боятся потерять конкурентоспособность на рынке США.
Издание отмечает, что, хотя во время торговых переговоров Японии удалось договориться о снижении тарифов на автомобили до 15%, это значительно выше пошлины в 2,5%, которые действовали ранее.
Из-за потери ценовой конкурентоспособности объемы экспорта авто в США, вероятно, продолжат падать,
– прогнозирует экономист Таро Сайто из NLI Research Institute.
Японии удалось добиться от США снижения тарифов на авто до 15%, что вступило в силу во вторник. Однако это все еще значительно выше довоенного уровня 2,5%.
В целом экспорт Японии сократился на 0,1% в годовом измерении и продолжил падать четвертый месяц подряд. Хотя результат и оказался лучшим, чем ожидали экономисты.
Важно! По мнению специалистов, экспорт и в дальнейшем будет оставаться под давлением из-за пошлин США в 15% на большинство японских товаров. Сейчас политики в Японии внимательно следят, выдержит ли экономика, в частности инвестиции и зарплаты, это давление.
Тарифы США на товары из Японии: что известно?
Торговые переговоры между США и Японией были сложными. В начале июля президент Дональд Трамп заявил, что Япония должна платить 30–35% пошлины, или даже больше из-за значительного торгового дефицита. Также он раскритиковал торговлю автомобилями между странами, которая, мол, является "неравной".
Впрочем уже в конце июля Трамп объявил, что США и Япония заключили "крупнейшее в истории" торговое соглашение. По договоренностям, Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику США. Также это соглашение создаст сотни тысяч рабочих мест.
А 4 сентября Трамп подписал указ, который уменьшает пошлины на импорт японских автомобилей и других товаров, на утверждение торговой сделки. Новые правила предусматривают, что 15% пошлина не будет касаться товаров, которые уже облагают более высокими ставками, например, говядины, но товары с низкими тарифами будут приведены к уровню 15%.