Як скоротився експорт Японії?

За підрахунками Міністерства торгівлі Японії, обсяги експорту товарів до США зменшуються п'ять місяців поспіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також Японія розглядає участь у масштабному СПГ-проєкті Трампа на Алясці, – Reuters

У 2025 році торговий профіцит Японії з США скоротився на цілих 50,5% у порівнянні з минулорічними показниками.

Особливо страждає японський автопром:

Обсяги постачання автомобілів до Сполучених Штатів у серпні зменшилися на 9,5%;

Вартість експорту автівок – на 28,4% порівняно з 2024 роком.

Японські компанії навіть почали знижувати ціни на авто для американців. Проте скорочення обсягів експорту непокоїть автовиробників Японії, які бояться втратити конкурентоспроможність на ринку США.

Видання зазначає, що, хоча під час торгівельних переговорів Японії вдалося домовитися про зниження тарифів на автомобілі до 15%, це значно вище за мита у 2,5%, які діяли раніше.

Через втрату цінової конкурентоспроможності обсяги експорту авто до США, ймовірно, продовжать падати,

– прогнозує економіст Таро Сайто з NLI Research Institute.

Японії вдалося домогтися від США зниження тарифів на авто до 15%, що набуло чинності у вівторок. Проте це все ще значно вище за довоєнний рівень 2,5%.

Загалом експорт Японії скоротився на 0,1% у річному вимірі й продовжив падати четвертий місяць поспіль. Хоча результат і виявився кращим, ніж очікували економісти.

Важливо! На думку фахівців, експорт й надалі залишатиметься під тиском через мита США у 15% на більшість японських товарів. Наразі політики в Японії уважно стежать, чи витримає економіка, зокрема інвестиції та зарплати, цей тиск.

Тарифи США на товари з Японії: що відомо?