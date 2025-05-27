Яку допомогу виділяє Японія на підтримку економіки

Уряд Японії у вівторок, 27 травня, затвердив пакет фінансової підтримки бізнесу та населенню, які постраждали від американських мит. Про це на брифінгу заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Йосімаса Хаяші, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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За його словами, для захисту економіки Японії виділили 6,3 мільярда доларів. Ці кошти спрямують на допомогу малому та середньому бізнесу, а також на субсидії для домогосподарств на електроенергію.

Антикризовий пакет уряд ухвалив навіть попри велику боргову проблему країни. Адже наразі Японія має один із найвищих показників державного боргу серед розвинених країн. За словами прем’єр-міністра, зростання боргу досягло кризового рівня.

Важливо! Наразі, окрім економічних проблем через мита США і стрімкого зростання державного боргу, влада Японії все частіше стикається із невдоволенням населення через ріст цін.

Як американські мита впливають на економіку Японії

Нещодавно Дональд Трамп призупинив мита на імпорт з Японії у розмірі 24% до початку липня. Однак 25-відсоткові тарифи на автомобілі і комплектуючі продовжують діяти і завдають великої шкоди бізнесу Японії, де автомобільний сектор є ключовим для економіки.

Найбільша в Японії автомобільна компанія Toyota спрогнозувала втрати у 1,3 мільярда доларів лише за квітень і травень.

Honda та Nissan очікують значного скорочення прибутків.

Nissan обмірковує закриття двох заводів у Японії та планує перенести частину виробництва до США, щоб обійти тарифи.

Наслідки загрожують не лише великим автовиробникам, а й дрібним компаніям, які постачають запчастини. Економісти прогнозують, що мита на автомобілі можуть серйозно скоротити економічне зростання Японії у 2025 році.

Минулого тижня торговий представник Японії провів перемовини щодо мит у Вашингтоні. Однак вони просуваються дуже повільно, зокрема через небажання США відмовитися від тарифів на автомобілі.

Варто знати! До Японії багатомільярдну фінансову допомогу впровадили Іспанія та Канада – на підтримку бізнесу та працівників, що страждають від нестабільної торгівлі зі США.