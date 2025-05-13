Індія вперше збирається відповісти на тарифну політику Трампа

Індія повідомила Світову організацію торгівлі, що тарифи США на ці метали є "захисними заходами", які можуть негативно вплинути на індійський експорт, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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В Індії заявили про своє право "призупинити пільги чи інші зобов’язання" як контрзахід проти американських тарифів, відповідно до правил СОТ. І цей крок став першою відповіддю Індії в рамках другого терміну президентства Трампа.

Ще минулого місяця, попри чергову хвилю нових тарифів від США, Нью-Делі сигналізував про своє бажання утриматися від дзеркальних заходів, обравши курс на переговори для досягнення двосторонньої торговельної угоди. Bloomberg зазначає, що обидві країни планують завершити домовленості до осені.

Цей крок Індії в СОТ відбувається у чутливий момент,

– заявив Аджай Шрівастава, засновник аналітичного центру Global Trade Research Initiative у Нью-Делі.

Згідно з повідомленням СОТ, Індія зазначила, що тарифи Трампа на сталь і алюміній вплинуть на експорт індійських товарів на суму 7,6 мільярда доларів, а очікуваний обсяг митних надходжень складе 1,91 мільярда доларів.

Зауважте! У документі йдеться, що відповідно, запропоноване Індією призупинення пільг означає, що буде зібрано еквівалентну суму мит із товарів, що походять зі США.