Індія може знизити тарифи у спробі укласти угоду з Трампом

Тобто середня різниця між тарифами Індії та США буде знижена на 9 відсоткових пунктів, що є один з найбільших зусиль зі зниження торговельних бар'єрів, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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США – найбільший торговельний партнер Індії. Загальний обсяг двосторонньої торгівлі становить близько 129 мільярдів доларів у 2024 році. Баланс торгівлі на користь Індії, яка має профіцит у 45,7 мільярда доларів.

Трамп вже оголосив про першу "проривну угоду" зі Сполученим Королівством, яка знижує середні британські мита на американські товари, але залишає чинним базове 10% мито США на британський імпорт. Ймовірно, це стане шаблоном для подальших домовленостей з іншими партнерами.

Що наразі відомо про тарифи щодо Індії? Минулого місяця Трамп оголосив 90-денну паузу у запровадженні взаємних мит на світових торговельних партнерів, зокрема 26% мита на Індію, поки тривають перемовини. У цей час продовжує діяти базове 10% мито для Індії та низки інших країн. Зокрема після Великої Британії наступними країнами в черзі на фіналізацію угод є Індія та Японія.

Зверніть увагу! Задля досягнення домовленості Нью-Делі запропонував знизити мита до нуля на 60% тарифних позицій у першій фазі переговорів.

Які ще пропозиції надали у Нію-Делі

Крім того, Індія запропонувала надати преференційний доступ майже 90% товарів, що імпортуються зі США, включаючи знижені тарифи. Йдеться про ключові експортні сектори:

дорогоцінне каміння і ювелірні вироби;

шкіра;

одяг;

текстиль;

олійні культури;

креветки тощо.

Індія також прагне отримати пільги, які надаватимуть їй перевагу перед конкурентами у постачанні "пріоритетних товарів". Однак очікування Індії щодо повного звільнення її експорту від мит не узгоджуються з угодою між США та Британією,

– пише Reuters.

Щоб зробити угоду привабливішою для Вашингтона, Індія запропонувала спростити експортні правила для кількох високовартісних товарів зі США:

літаки та запчастини;

розкішні автомобілі та електромобілі;

телекомунікаційне обладнання;

медичні прилади;

вина та віскі;

ягоди;

чорнослив;

окремі хімікати;

корми для тварин тощо.

Індія також просить, щоб США поставили її на один рівень із такими ключовими союзниками, як Британія, Австралія та Японія, у критичних технологічних галузях. Зокрема у штучному інтелекті, телекомунікаціях, біотехнологіях, фармацевтиці та виробництві напівпровідників.

Важливо! Однак прагнення Вашингтона ділитися критичними технологіями з такими союзниками, як Індія, часто наштовхується на внутрішні обмеження уряду США.