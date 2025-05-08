Британія і США підписали угоду

Про укладену угоду повідомив у своїй соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп, передає 24 Канал.

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Дональд Трамп Президент США Угода з Великою Британією – це повноцінна та всеосяжна домовленість, яка зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Великою Британією на багато років уперед. З огляду на нашу давню спільну історію та союз, для нас велика честь оголосити саме Велику Британію нашим ПЕРШИМ партнером.

Нову торгівельну угоду між США та Великою Британією було оголошено на тлі масштабної тарифної кампанії адміністрації Дональда Трампа. Минулого місяця США запровадили підвищені мита на імпорт із десятків країн, включаючи Китай, Німеччину, Францію, Мексику, Південну Корею, В’єтнам та інші.

Трамп прямо заявив, що Велика Британія стала першим партнером у новому форматі й таким чином показав, що США готові до наступних угод.