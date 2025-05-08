Британия и США подписали соглашение

О заключенном соглашении сообщил в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, передает 24 Канал.

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Дональд Трамп Президент США Соглашение с Великобританией – это полноценная и всеобъемлющая договоренность, которая укрепит отношения между Соединенными Штатами и Великобританией на многие годы вперед. Учитывая нашу давнюю совместную историю и союз, для нас большая честь объявить именно Великобританию нашим ПЕРВЫМ партнером.

Новое торговое соглашение между США и Великобританией было объявлено на фоне масштабной тарифной кампании администрации Дональда Трампа. В прошлом месяце США ввели повышенные пошлины на импорт из десятков стран, включая Китай, Германию, Францию, Мексику, Южную Корею, Вьетнам и другие.

Трамп прямо заявил, что Великобритания стала первым партнером в новом формате и таким образом показал, что США готовы к следующим сделкам.