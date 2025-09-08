Який СПГ-проєкт на Алясці підтримує Трамп?

Залучення експертів свідчить про те, що Японія розглядає можливість у проєкті Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів, який підтримує президент США Дональд Трамп, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Ситуація гірша, ніж у Греції: прем’єр Японії виступив проти зниження податків

За словами видання, експертна оцінка дозволить розвіяти занепокоєння потенційних японських інвесторів у проєкт, який кілька десятків років не може зрушити з мертвої точки.

Після повернення у Білий дім Трамп пообіцяв просувати масштабний СПГ-проєкт на Алясці.

Під час укладання торгівельної угоди із Японією американський президент заявив, що Токіо та Вашингтон створять спільне підприємство для розвитку проєкту Alaska LNG.

Втім, японський уряд такого плану не підтвердив. А в Міністерстві економіки Японії відмовилися коментувати домовленості з компанією Wood Mackenzie.

Проте в остаточних умовах затвердженої торгівельної угоди між США та Японією мова йде про те, що Токіо зобов'язується вивчити можливості закупівлі СПГ з Аляски. Також Японія пообіцяла 550 мільярдів доларів інвестицій в американську енергетику та трубопроводи.

Ми продовжуємо тісні дискусії з американськими чиновниками щодо економічної доцільності, прогнозу початку виробництва та форми співпраці, щоб реалізувати закупівлі таким чином, щоб це принесло користь і Японії, і США»,

– заявив міністр торгівлі Японії Йодзі Муто щодо проєкту Alaska LNG.

Щоправда, черед японських чиновників та представників енергетичної галузі існують сумніви щодо проєкту, адже його висока вартість може зробити постачання газу занадто дорогим.

Тим не менше розробники Alaska LNG ведуть переговори щонайменше з п’ятьма японськими фірмами, які можуть інвестувати у нього чи купувати газ.

Укладання угоди з Японією посилить шанси проєкту на успіх. Японія – другий у світі покупець СПГ, великий інвестор в енергетичну інфраструктуру, а також розвивається як торговий хаб, який може використовуватися для перепродажу американського газу на нові ринки в Південно-Східній Азії,

– додає видання.

Варто знати! Wood Mackenzie – це міжнародна консалтингова та дослідницька компанія, яка спеціалізується на наданні аналітичних послуг та даних для енергетичної, нафтогазової, гірничодобувної та металургійної промисловості. Компанія відома своєю глибокою експертизою та аналізом великих інвестиційних проєктів, ринкових тенденцій та ціноутворення.

Що відомо про проєкт Alaska LNG? Проєкт Alaska LNG – це амбітний план будівництва великого газопроводу та заводу зі скрапленого природного газу (СПГ) на Алясці. Головна мета – транспортувати природний газ із віддалених родовищ на півночі штату до узбережжя, де його перетворять на СПГ для подальшого експорту.

Трамп є активним прихильником цього проєкту. Він вважає, що Alaska LNG зміцнить енергетичну незалежність США та дозволить наростити експорт американського газу та посилити вплив Сполучених Штатів на світовому енергетичному ринку.

Відносини США та Японії: що відомо?