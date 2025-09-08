Какой СПГ-проект на Аляске поддерживает Трамп?

Привлечение экспертов свидетельствует о том, что Япония рассматривает возможность в проекте Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, который поддерживает президент США Дональд Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По словам издания, экспертная оценка позволит развеять беспокойство потенциальных японских инвесторов в проект, который несколько десятков лет не может сдвинуться с мертвой точки.

После возвращения в Белый дом Трамп пообещал продвигать масштабный СПГ-проект на Аляске.

При заключении торгового соглашения с Японией американский президент заявил, что Токио и Вашингтон создадут совместное предприятие для развития проекта Alaska LNG.

Впрочем, японское правительство такого плана не подтвердило, а в Министерстве экономики Японии отказались комментировать договоренности с компанией Wood Mackenzie.

Однако в окончательных условиях утвержденного торгового соглашения между США и Японией речь идет о том, что Токио обязуется изучить возможности закупки СПГ с Аляски. Также Япония пообещала 550 миллиардов долларов инвестиций в американскую энергетику и трубопроводы.

Мы продолжаем тесные дискуссии с американскими чиновниками относительно экономической целесообразности, прогноза начала производства и формы сотрудничества, чтобы реализовать закупки таким образом, чтобы это принесло пользу и Японии, и США",

– заявил министр торговли Японии Йодзи Муто по проекту Alaska LNG.

Правда, среди японских чиновников и представителей энергетической отрасли существуют сомнения относительно проекта, ведь его высокая стоимость может сделать поставки газа слишком дорогим.

Тем не менее разработчики Alaska LNG ведут переговоры по меньшей мере с пятью японскими фирмами, которые могут инвестировать в него или покупать газ.

Заключение соглашения с Японией усилит шансы проекта на успех. Япония – второй в мире покупатель СПГ, крупный инвестор в энергетическую инфраструктуру, а также развивается как торговый хаб, который может использоваться для перепродажи американского газа на новые рынки в Юго-Восточной Азии,

– добавляет издание.

Стоит знать! Wood Mackenzie – это международная консалтинговая и исследовательская компания, которая специализируется на предоставлении аналитических услуг и данных для энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической промышленности. Компания известна своей глубокой экспертизой и анализом крупных инвестиционных проектов, рыночных тенденций и ценообразования.

Что известно о проекте Alaska LNG? Проект Alaska LNG – это амбициозный план строительства крупного газопровода и завода по сжиженному природному газу (СПГ) на Аляске. Главная цель – транспортировать природный газ из отдаленных месторождений на севере штата к побережью, где его превратят в СПГ для дальнейшего экспорта.

Трамп является активным сторонником этого проекта. Он считает, что Alaska LNG укрепит энергетическую независимость США и позволит нарастить экспорт американского газа и усилить влияние Соединенных Штатов на мировом энергетическом рынке.

