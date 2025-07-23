Что известно о сделке США и Японии?

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на его пост в Truth Social.

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Мы только что заключили масштабное соглашение с Японией – возможно, крупнейшую в истории. По моему поручению Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику США, при этом 90% прибыли достанется нашей стране,

– написал Трамп.

Он добавил, что эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест. В частности Дональд Трамп отметил, что ничего подобного раньше не было.

Кроме того, как отметил американский лидер, самое важное, что Япония откроет свою страну для торговли, в частности:

автомобилями;

грузовиками;

рисом;

некоторыми другими сельскохозяйственными продуктами;

другими товарами.

Заметьте! Американский президент заявил, что США всегда будут поддерживать прекрасные отношения с Японией.