Какова сумма сорванной сделки?

Переговоры продолжались почти год, и если бы сделку удалось заключить, она могла бы стать крупнейшим иностранным поглощением в истории Японии. Сумма сделки – 7,77 триллионов иен (более 46 миллиардов долларов), передает 24 Канал со ссылкой на заявление компании.

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Почему остановили переговоры?

В Couche-Tard обвинили японскую сторону в умышленном затягивании процесса и отсутствии "конструктивного взаимодействия". В открытом письме в совет директоров Seven & I канадцы заявили, что переговоры сопровождались "кампанией дезинформации", которая нанесла ущерб самой японской компании и ее акционерам.

В Seven & I на это ответили, отметив, что они "не удивлены" решением Couche-Tard, и считают заявления со стороны канадцев "искажением фактов".

Интересно. По данным Dealogic, что эта сделка стала крупнейшей из нереализованных M&A-сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Изначально Couche-Tard намеревалась выкупить международный бизнес Seven & I и 40% активов в Японии.

Что предлагает Seven & I?

Seven & I предложила другой вариант – обмен международного бизнеса на долю в Couche-Tard, этот сценарий менее выгоден для акционеров. Couche-Tard также отметила, что не планировала враждебного поглощения, что дополнительно ограничило ее возможности.

Справочно. Seven & I управляет более 85 000 магазинов в 20 странах, планируя достичь отметки в 100 000 магазинов в 30 странах к 2030 году. В 2021-м компания купила американскую сеть Speedway.

В свою очередь, Couche-Tard владеет около 17 000 торговых точек в 30 странах, включая США, Канадой, Европой и Азией.