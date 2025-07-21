Какие тарифы и когда введет Трамп

Новые пошлины вступят в силу с 1 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Никаких продлений срока не будет, как и раньше обещал Трамп. Министр торговли Говард Лутник выразил уверенность, что администрация Трампа заключит торговые соглашения с ключевыми торговыми партнерами США в ближайшие недели.

В июле Трамп направил письма 25 торговым партнерам, включая Канаду, Мексику и Европейский Союз, в которых сообщил им о необходимости повышения тарифов с 1 августа, если они не заключат соглашения.

Администрация месяцами давила на страны, чтобы они вели переговоры по торговым соглашениям с США, но пока официально объявлено лишь о нескольких соглашениях, а опрос CBS News показал, что 61% американцев считают, что администрация слишком сосредоточена на тарифах,

– сообщили в издании.

Сейчас Трамп придерживается своей торговой стратегии, утверждая, что тарифы будут стимулировать американское производство, сократят торговый дефицит и исправят недобросовестную торговую практику других стран.

Следующие две недели будут занесены в книгу рекордов. Президент намерен выполнить обещания американскому народу,

– сказал Лутник.

Как ЕС ответит на тарифы Трампа

Одними из самых пристально наблюдаемых являются переговоры с ЕС. В прошлом году США торговали товарами с блоком из 27 стран на 975,9 миллиардов долларов. Это больше, чем с любой другой страной в отдельности.

Трамп со своей стороны пригрозил ввести 30% пошлину на экспорт в США начиная с августа, в отличие от 20%, которые он ненадолго ввел для Европы в апреле.

После угроз Трампа ввести 30% пошлины, Евросоюз ударил в ответ. В списке пошлин ЕС для США, кроме самолетов Boeing, бурбона и автомобилей, оказались:

химические вещества;

медицинские изделия;

электротехническое и прецизионное оборудование;

сельскохозяйственная продукция;

продукты питания – широкий ассортимент фруктов и овощей;

вино, пиво и спиртные напитки.

Перечень, направлен странам-членам ЕС, был составлен до решения Трампа об усилении давления на ЕС и является ответом на пошлины США на автомобили и автозапчасти, а также на 10-процентную базовую пошлину.