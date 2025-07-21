Які тарифи й коли запровадить Трамп

Нові мита набудуть чинності з 1 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Жодних подовжень терміну не буде, як і раніше обіцяв Трамп. Міністр торгівлі Говард Лутнік висловив упевненість, що адміністрація Трампа укладе торговельні угоди з ключовими торговельними партнерами США в найближчі тижні.

У липні Трамп надіслав листи 25 торговельним партнерам, включаючи Канаду, Мексику та Європейський Союз, в яких повідомив їм про необхідність підвищення тарифів з 1 серпня, якщо вони не укладуть угоди.

Адміністрація місяцями тиснула на країни, щоб вони вели переговори щодо торговельних угод зі США, але поки що офіційно оголошено лише про кілька угод, а опитування CBS News показало, що 61% американців вважають, що адміністрація занадто зосереджена на тарифах,

– повідомили у виданні.

Нині Трамп дотримується своєї торговельної стратегії, стверджуючи, що тарифи стимулюватимуть американське виробництво, скоротять торговельний дефіцит та виправлять недобросовісну торговельну практику інших країн.

Наступні два тижні будуть занесені в книгу рекордів. Президент має намір виконати обіцянки американському народу,

– сказав Лутнік.

Як ЄС відповість на тарифи Трампа

Одними з найбільш пильно спостережуваних є переговори з ЄС. Минулого року США торгували товарами з блоком із 27 країн на 975,9 мільярдів доларів. Це більше, ніж з будь-якою іншою країною окремо.

Трамп зі свого боку пригрозив запровадити 30% мито на експорт до США починаючи з серпня, на відміну від 20%, які він ненадовго запровадив для Європи у квітні.

Після погроз Трампа запровадити 30% мита, Євросоюз вдарив у відповідь. У списку мит ЄС для США, окрім літаків Boeing, бурбону та автомобілів, опинилися:

хімічні речовини;

медичні вироби;

електротехнічне та прецизійне обладнання;

сільськогосподарська продукція;

продукти харчування – широкий асортимент фруктів і овочів;

вино, пиво та спиртні напої.

Перелік, надісланий країнам-членам ЄС, був складений до рішення Трампа про посилення тиску на ЄС і є відповіддю на мита США на автомобілі та автозапчастини, а також на 10-відсоткове базове мито.