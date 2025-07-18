Крім того, США нададуть Україні серйозну військову підтримку, що також може змусити очільника Кремля до миру. Чому на все про все Трамп дав Путіну саме 50 днів, 24 Каналу пояснив політолог Тарас Загородній.

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Чому Трамп поставив такий конкретний дедлайн для Росії?

Російський диктатор Володимир Путін довго водив Дональда Трампа за ніс, обіцяючи, що от-от і перемовини дадуть свій результат. Однак, здається, навіть приязнь Трампа до Путіна не вічна, адже днями президент США пообіцяв, що якщо через 50 днів Росія не укладе мирну угоду, то Америка введе величезні тарифи.

До умови Трампа про 50 днів для Росії ставляться дещо скептично, однак вона може мати цілком логічні пояснення.

Думаю, причин є декілька. Можливо, вони хочуть провернути схожу операцію, як це було з Іраном. Не виключаю, що це також пов'язано з перемовинами з Китаєм, адже законопроєкт Грема-Блюменталя насамперед вдарить по ньому. Також це можна пояснити початком політичного сезону у США,

– зазначив Тарас Загородній.

У 2026 році у США пройдуть вибори до Верхньої та Нижньої палати Конгресу. Підготовка до них розпочинається набагато швидше, тож не дивно, якщо тему України знову захочуть використати як "козирну карту" у політичній боротьбі.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії справді можуть призвести до закінчення війни. Якщо у Росії почнуть відчувати економічні наслідки вторгнення на усіх рівнях, це неодмінно призведе до соціального вибуху, що стане серйозною проблемою для Кремля.

До того ж через суттєве знищення економічних надходжень до бюджету, Володимиру Путіну стане набагато важче фінансувати війну.